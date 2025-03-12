Суд Петербурга приговорил украинца к 10 годам колонии за шпионаж

Приговор в 10 лет колонии строгого режима получил гражданин Украины Владислав Сугаков, признанный виновным в шпионаже. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга , такое решение вынес городской суд.

В ходе рассмотрения дела судья установил, что Сугаков занимался сбором и передачей сведений по заданию своего куратора, работавшего на иностранную разведку.

Материалы, которые передавал осужденный готовились к использованию против безопасности России.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме из-за наличия грифа секретности в ряде материалов уголовного дела.

В минувший вторник, 11 марта, Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже в пользу Украины.

Осужденного задержали сотрудники ФСБ, которые установили, что осенью 2023 года он собирал и передавал данные украинским спецслужбам координаты местонахождения российских войск и техники.

Контакты со своими кураторами задержанный поддерживал через Telegram.