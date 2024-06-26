Украинскую ракету сбили в небе над Курской областью

Врио губернатора Смирнов: средства ПВО сбили ракету ВСУ в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны сбили ракету Вооруженных сил Украины над Дмитриевским районом Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред», — написал врио губернатора.

Он добавил, что в случае обнаружения обломков нужно сообщить об этом по телефону 112.

На прошлой неделе системы ПВО сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом. До этого в Курской области объявили ракетную опасность.

Накануне над Ростовской областью уничтожили малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины.

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