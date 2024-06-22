Шесть украинских ракет сбили над Большесолдатским районом Курской области

Силы ПВО сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В 14:08 в регионе объявляли о ракетной опасности, в 15:20 ее отменили. Глава области также обратился к местным жителям с напоминанием о недопустимости приближения к обломкам ракет при их обнаружении.

«Не подходите к ним, а сообщайте на номер 112. Части ракет могут представлять опасность и после сбития», — пояснил он.

Днем системы ПВО сбили две ракеты ВСУ в Суджанском и Беловском районах. Причем оповестить людей об опасности с воздуха помешала DDos-атака на серверы системы оповещения населения. Последствия вмешательства хакеров устранили, подчеркнул Смирнов.