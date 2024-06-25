Украинский воздушный шар уничтожили над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Объект засекли 25 июня около 14:45 по московскому времени. Воздушный шар уничтожили, добавили в ведомстве.

В конце мая 2024 года системы ПВО обнаружили и сбили такой же объект в Московской области. Тогда же сообщалось, что средства противовоздушной обороны ликвидировали в регионе беспилотный летательный аппарат.

Ранее стало известно, что КНДР отправила в направлении Южной Кореи более 300 шаров с мусором. В них обнаружили паразитов, сообщил RT.