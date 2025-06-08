Украинскую ракету «Нептун-МД» сбили над акваторией Черного моря

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Над территориями Белгородской, Курской и Московской областей, а также над Крымом ликвидировали по одному беспилотнику. В Черном море уничтожили украинскую ракету «Нептун-МД».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что вражеский беспилотник сбили возле деревни Соколово-Хомьяново в Раменском городском округе.

«Он упал на территорию СНТ „Малиновка“, в результате чего повреждены три садовых дома. К сожалению, пострадала женщина 75 лет — она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь», — уточнил он.

Ночью и утром в небе над Московской областью сбили еще 19 дронов.

Всего за ночь военные ликвидировали 61 украинский БПЛА над регионами России. Обломки одного беспилотника повредили крыши и окна трех частных домов в Калужской области. Обошлось без жертв и пострадавших.