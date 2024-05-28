Украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили над Херсонской областью

Сальдо: над Херсонской областью сбили ракету «Нептун», пострадавших нет

Фото: Pxhere

Украинскую противокорабельную ракету «Нептун», летевшую в сторону Крыма, сбили над поселком Новоалексеевка в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета „Нептун“, летевшая в сторону Крыма. Обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал», — написал он.

Информация о разрушениях не поступала. Системы противовоздушной обороны России находятся в боевой готовности.

Украинские боевики не прекращают обстреливать российские территории. Ранее ВСУ запустили по населенному пункту в Белгородской области беспилотник, который сдетонировал на земле. Из-за взрыва пострадал мужчина: получил осколочное ранение левого бедра. В этот же день еще четыре украинских дрона сбили под Белгородом.

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