Украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили над Херсонской областью

Украинскую противокорабельную ракету «Нептун», летевшую в сторону Крыма, сбили над поселком Новоалексеевка в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета „Нептун“, летевшая в сторону Крыма. Обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал», — написал он.
Информация о разрушениях не поступала. Системы противовоздушной обороны России находятся в боевой готовности.
Украинские боевики не прекращают обстреливать российские территории. Ранее ВСУ запустили по населенному пункту в Белгородской области беспилотник, который сдетонировал на земле. Из-за взрыва пострадал мужчина: получил осколочное ранение левого бедра. В этот же день еще четыре украинских дрона сбили под Белгородом.