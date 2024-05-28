Житель Белгородской области пострадал из-за дрона ВСУ в селе Щетиновка

Губернатор Гладков: ВСУ ударили по Щетиновке, пострадал один человек

Украинские боевики атаковали село Щетиновка в Белгородском районе с помощью БПЛА. В результате удара ранения получил один местный житель. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, ВСУ запустили по населенному пункту беспилотник, который сдетонировал на земле. Из-за взрыва пострадал мужчина — он получил осколочное ранение левого бедра.

Белгородец сам добрался до больницы, где ему оказали необходимую помощь. Гладков добавил, что из-за удара ВСУ повреждения получил забор в частном жилом домовладении.

Ранее средства противовоздушной обороны нейтрализовали 13 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями. В Минобороны пояснили, что ВСУ пытались совершить террористическую атаку на территории России.