Минобороны сообщило об уничтожении украинской ДРГ в Курской области

Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу у Скрыльевки в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

ДРГ из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ обнаружили в лесу в одном километре от населенного пункта.

«Уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, один — взят в плен», — уточнили в пресс-службе.

Накануне вечером украинская ДРГ попыталась прорваться на территорию Брянской области. Сотрудники ФСБ пресекли проникновение врага в Климовском районе, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Предположительно, на территорию Брянской области пытались прорваться около 20 диверсантов. У боевиков были винтовки НАТО.

Ранее Вооруженные силы Украины попытались устроить техногенную катастрофу в регионе. Боевики хотели поджечь мусорный полигон с помощью БПЛА, сообщил RT.