Украинскую диверсионную группу нейтрализовали в Брянской области

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией нейтрализовали диверсионную группу Службы специальных операций Украины в Брянской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Троих диверсантов ликвидировали, троих задержали. У них изъяли шесть американских штурмовых винтовок, 16 килограммов взрывчатки, гранаты, патроны и радиостанцию.

Задержанные дают признательные показания. Они рассказали, что их обучали на Украине и в странах НАТО, а среди совершенных ими терактов — подрыв железной дороги в Белгородской области осенью 2024 года.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии. Рассматривается вопрос о возбуждении дел еще по четырем статьям: о незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, контрабанде оружия и взрывчатых веществ, а также незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Ранее 30 украинских диверсантов попытались пересечь границу в районе села Манев Брянской области, но российские пограничники заметили их и дали отпор.