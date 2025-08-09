Украинская ДРГ пыталась прорваться на Брянщину

Группа из 30 украинских диверсантов попыталась пересечь границу России в районе села Манев Брянской области. На рассвете их заметили пограничники и отразили нападение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

На территорию России пыталась проникнуть группа западных наемников.

«Отработали РСЗО, артиллерия и авиация. Минимум четверо трехсотые, оставшиеся в живых пытаются отступить на исходные позиции», — сообщили авторы публикации.

До этого канал писал, что в Черниговской области, неподалеку от границы с Брянской, собралось около 50 тысяч военнослужащих ВСУ. Примерно половина из них — наемники из Турции, Польши и Грузии. Их цель — прорыв российской государственной границы.

Ранее рядовой Сергей Бурмистров заметил украинских диверсантов в лесопосадке и в одиночку их сдерживал. Подпустив противника поближе, российский военный открыл по нему огонь.