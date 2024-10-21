Десантники заняли опорный пункт ВСУ в Курской области

Российские десантники ликвидировали группу украинских боевиков в Курской области и заняли опорный пункт противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Боевую задачу на уничтожение группы пехоты ВСУ получила бронегруппа гвардейского десантно-штурмового соединения на машинах пехоты БМП-2. Военные вели огонь с расстояния от 30-40 до 1,5 тысячи метров из 30-миллиметровых автоматических пушек.

После поражения живой силы и объекта ВСУ десант высадился в местности и завершил освобождение опорного пункта от боевиков.

Утром 6 августа украинские подразделения перешли в наступление для захвата приграничной территории в Курской области. Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что продвижение боевиков удалось остановить.

Ранее российский боец с позывным «Аид» заявил, что Курская область побила все прежние рекорды по сложности боев с ВСУ.