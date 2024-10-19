Украинский снайпер заснул в засаде и попал в плен в Курской области

Российские военные в Курской области обнаружили заснувшего в засаде украинского снайпера Юрия Маслюкова. Они разбудили его и призвали сдаться в плен, как это сделал его напарник, сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

Вместе со снайпером на позиции был еще один военный. Он вышел из засады за водой и продуктами, но увидел российские войска и сдался в плен.

Канал опубликовал видеозапись с рассказом снайпера. Он отметил, что его батальон неоднократно разбивали, а затем заново укомплектовывали. По словам Маслюкова, многие солдаты ВСУ сбегают.

Снайпер добавил, что попал на фронт из тюрьмы, где отбывал срок за пьяное ДТП. Заключенным угрожали увеличить сроки, если они откажутся вступать в ряды армии, объяснил он.

Ранее пленный в Курской области солдат ВСУ Виталий Озимов признался, что командование заставляло военных рыть окопы в опасной зоне возле Чернобыльской АЭС. Уровень радиации в некоторых местах превышал норму в 12 раз.