Украинского шпиона приговорили к девяти годам колонии

Мосгорсуд приговорил 50-летнего гражданина России и Украины Егора Чистякова к девяти годам строгого режима за госизмену в виде шпионажа. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Судя по материалам дела, Чистяков собирал информацию о военных объектах в столичном регионе и высокопоставленных военнослужащих, а затем передавал ее украинским спецслужбам. Однако в конце прошлого года сотрудники ФСБ задержали агентов противника, которые должны были устроить теракт по этим материалам.

На допросе мужчина рассказал, что жил на Украине, но хотел выехать к семье, находившейся в России. У него не было необходимой суммы, чтобы выехать за рубеж через взятку, и тогда знакомый свел его с сотрудником украинских спецслужб, который пообещал помощь, но за ответную услугу. Мужчина согласился.

Уже оказавшись в России, Чистяков должен был зафиксировать номера машин у одного из жилых домов и недалеко от здания, как он предположил, военной прокуратуры. Он выполнил все указания и избавился от мобильного телефона. Утром на следующий день его задержали.

Дело расследовала следственная служба Управления ФСБ по Москве и области.

Ранее в Тамбовской области задержали россиянина, который передавал украинскому блогеру информацию о военных и донатил на запрещенную террористическую организацию.