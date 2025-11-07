Россиянина, слившего украинскому блогеру данные о военных, поймали под Тамбовом

В Тамбовской области задержали россиянина, который передавал ГУР Украины данные о месте дислокации военных, участвующих в СВО, а также переводил деньги на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Установлено, что задержанный посредством иностранного интернет-мессенджера Telegram инициативно вступил в переписку с украинским блогером, действующим под контролем ГУР МО Украины», — отметили в ведомстве.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене и финансировании терроризма. Наказание за такое преступление может доходить до пожизненного срока. Сейчас следователи выясняют другие обстоятельства случившегося.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве 37-летнего мужчину, который шпионил за россиянами для НАТО. Подозреваемого обвинили в государственной измене.