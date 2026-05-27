Украинского агента задержали в Рязанской области

Правоохранители задержали под Рязанью гражданина, подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны для военной разведки Украины. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщил ТАСС .

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене. По версии следствия, россиянин 1985 года рождения передавал украинской стороне информацию об объектах Министерства обороны, инфраструктуры транспорта, ОПК и ТЭК.

Он установил контакт с представителем разведки республики и с 2025 года отправлял противнику сведения.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Узбекистана пресекли пять терактов на территории России. Также правоохранители выявили в начале года террористическую ячейку, рассказал глава ведомства Александр Бортников.