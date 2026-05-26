ФСБ вместе с коллегами из Узбекистана предотвратили пять нападений террористов в разных регионах России, в том числе в Москве. Об этом сообщил ТАСС .

Глава ФСБ Александр Бортников уточнил, что в начале года правоохранители вместе с таджикистанскими коллегами также выявили и нейтрализовали террористическую ячейку, которая занималась подготовкой к резонансным терактам.

Директор ведомства добавил, что экстремистские группировки часто действуют при активной поддержке британских спецслужб. Королевство пытается ослабить власть в Афганистане и расширить неподконтрольные талибам районы.

Опираясь на этот регион, «западники рассчитывают впоследствии влиять на ситуацию в республиках Центральной Азии в выгодном для себя ключе», подчеркнул он.

Ранее Бортников обратил внимание на деятельность НКО, поддерживаемых Великобританией. По его словам, такие структуры представляют угрозу для СНГ.