Украинское командование упразднило штаб группировки ВСУ «Курск», отвечавший за ведение боевых действий на Сумском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник издания подчеркнул, что на такой шаг украинские военные пошли из-за неудовлетворительных результатов группировки. Командование на Сумском направлении передали 8-му корпусу десантно-штурмовых войск ВСУ.

За последнюю неделю российские войска нанесли два массированных и пять групповых ударов по территории Украины. Целями стали работающая в интересах ВСУ портовая инфраструктура, 12 сухогрузов, два морских парома, буксир и танкер.

В ночь на 17 сентября под удар ВС России попал крупный дата-центр, обеспечивающий работу серверного оборудования, цеха по производству и хранению беспилотников, комбинат «Запорожсталь» и два автомобильных моста через Днестр.