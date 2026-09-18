360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВС России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов по Украине за неделю

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам, работающим в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Также ВС России повредили несколько инфраструктурных объектов украинских портов, задействованных для приема и складирования грузов военного назначения. За неделю военные поразили 12 сухогрузов, два морских парома, буксир и танкер, которые ВСУ применяли для военных задач.

    Накануне стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» освободили село Розовка в Запорожской области, а бойцы «Севера» — Малую Волчью в Харьковской.

    До этого российская армия нанесла удары по ряду объектов ВСУ, задействованных в военных целях. В Киеве и области поразили цеха, выпускающие БПЛА, два автомобильных моста через Днестр и крупный дата-центр, обеспечивающий работу серверного оборудования и использовавшийся ВСУ.