Российские войска за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам, работающим в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также ВС России повредили несколько инфраструктурных объектов украинских портов, задействованных для приема и складирования грузов военного назначения. За неделю военные поразили 12 сухогрузов, два морских парома, буксир и танкер, которые ВСУ применяли для военных задач.

Накануне стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» освободили село Розовка в Запорожской области, а бойцы «Севера» — Малую Волчью в Харьковской.

До этого российская армия нанесла удары по ряду объектов ВСУ, задействованных в военных целях. В Киеве и области поразили цеха, выпускающие БПЛА, два автомобильных моста через Днестр и крупный дата-центр, обеспечивающий работу серверного оборудования и использовавшийся ВСУ.