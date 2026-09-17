ВС России поразили в Киеве дата-центр «Де Ново» и другие объекты ВПК Украины
Российские войска ударили ночью по украинским объектам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Под удар попал комбинат «Запорожсталь», выплавляющий чугун и выпускающий прокатную сталь. В Киеве и Киевской области целями стали цеха по производству БПЛА, крупный дата-центр «Де Ново Дата-Центр», который обеспечивал работу использовавшегося в военных целях серверного оборудования, и аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах.
Также российская армия атаковала сухогруз в порту Черноморск и запорожское сборочное предприятие, выпускающее комплектующие для ракет и комплексы радиотехнической разведки и РЭБ.
По данным ведомства, ВС России уничтожили два автомобильных моста через Днестр, по которым доставляли военные грузы из Румынии и порта Измаил.
Ранее Минобороны подтвердило, что ночью армия высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и ударными БПЛА нанесла массированный удар по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.