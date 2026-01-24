Командование ВСУ направило в Краснопольский район Сумской области подразделения противовоздушной обороны 208-й зенитно-ракетной бригады. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Подразделение ПВО прикомандировали к 119-й отдельной бригаде теробороны.

Также в российских силовых структурах заявили, что расчеты главного управления разведки минобороны ВСУ ударили с помощью беспилотников по сдающимся в плен сослуживцам в Харьковской области.

Сложить оружие решили военнослужащие 57-й мотопехотной бригады. По информации собеседника агентства, ВС России взяли в плен четырех боевиков.

Ранее украинские войска начали создавать в Сумской области новые батальоны БПЛА для отправки на передовую. В состав подразделений вошли наиболее идейные боевики территориальной обороны.

В Сумской области также зарегистрировали большие потери среди молодых военнослужащих ВСУ. Речь идет о бойцах в возрасте от 18 до 24 лет, которые заключили так называемый «молодежный» контракт.