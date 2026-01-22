Военные на Украине в возрасте от 18 до 24 лет, которые заключили так называемые «молодежные» контракты, массово умирают в Сумской области. Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«На сумском направлении на передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по программе 18-24. Среди них подтверждаются большие потери», — заявил собеседник журналистов.

В декабре 2025 года глава профильного парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявлял в беседе с «Украинской правдой», что всего около пяти тысяч человек согласились на «молодежный» контракт с ВСУ, несмотря на внушительную выплату в размере один миллион гривен (около 24 тысяч долларов) и упрощенные условия прохождения службы.

Ранее стало известно, что украинские командиры боятся потерять позиции в Харьковской области. Они стали отзывать военных из отпусков и выписывать недолечившихся солдат из госпиталей.