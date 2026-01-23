Украинские войска стали создавать новые батальоны беспилотных систем из наиболее идейных бойцов территориальной обороны в Сумской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В тыловых районах украинское командование начало формировать новые батальоны беспилотных систем для отправки их на передовую», — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что личный состав подбирают из самых мотивированных солдат.

Ранее стало известно, что украинские боевики в возрасте от 18 до 24 лет, которые согласились заключить так называемый «молодежный» контракт, несут огромные потери в Сумской области.

До этого глава профильного парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко отмечал, что молодым солдатам пообещали выплату в размере один миллион гривен и упрошенные условия службы. Немотря на это, тольок около пяти тысяч человек согласились на «молодежный» контракт с ВСУ.