Украинское командование пытается сосредоточить подразделения «Азова»*, ГУР и элитные отряды ВСУ на Запорожском направлении. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Собеседник издания рассказал, что информацию о переброске «Азова»*, боевиков ГУР и элитных отрядов получили благодаря допросу двух пленных военнослужащих ВСУ.

Также российская сторона выяснила, что на правом берегу Днепра действуют подразделения теробороны.

Ранее беженец из Красноармейска Владимир Головня заявил, что в городе находились британские и французские наемники. По его словам, иностранцы разговаривали на русском языке, но с акцентом. Англичанин признался, что он гражданин другой страны и отметил, что в городе есть французы, добавил беженец.

Также в зоне спецоперации на стороне ВСУ воюют колумбийские наемники. Российские военные установили, что 13‑я бригада нацгвардии Украины «Хартия» завербовала группу граждан Колумбии для участия в боях в Харьковской области.