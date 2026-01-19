В боях под Харьковом тяжелые ранения получили трое колумбийских наемников, которых завербовала украинская бригада «Хартия». Об этом сообщил источник РИА "Новости" в силовых ведомствах.

По словам собеседника агентства, силовики установили группу граждан Колумбии из пяти человек, которых 13‑я бригада нацгвардии Украины «Хартия» завербовала для участия в боях в Харьковской области. Всех их зачислили в батальон «РУГ».

«Как минимум трое из этой группы латиносов уже получили тяжелые ранения с ампутацией конечностей», — уточнили в силовых структурах.

По данным источника, иностранный контингент в составе ВСУ несет серьезные потери, в том числе на Харьковском направлении. Украинское командование активно перебрасывает наемников на самые опасные участки фронта.