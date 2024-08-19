Украинское командование отправило бойцов на уже занятые россиянами позиции
Пленный ВСУ: командование отправило солдат на уже занятые ВС России позиции
Сдавшийся в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Бахмистеров рассказал, что его подразделение командование направило на позиции, уже занятые российскими войсками. Об этом он сообщил ТАСС.
По его словам, сотрудники территориального центра комплектования забрали его прямо из дома, и он служил в 110-й бригаде.
Солдат рассказал, что командование отправило его вместе с другими бойцами на одну из позиций, чтобы держать там оборону. По прибытии выяснилось, что там уже находятся бойцы ВС России.
«Мы запрашивали поддержку, но командование о нас забыло», — рассказал он, добавив, что было много погибших и раненых, которых просто бросили.
Ранее российские военные сообщили, что смогли остановить продвижение украинских боевиков к юго-востоку от Суджи в Курской области. Также экипаж авиационного комплекса Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации подразделения ВСУ в Курской области.