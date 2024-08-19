Сдавшийся в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Бахмистеров рассказал, что его подразделение командование направило на позиции, уже занятые российскими войсками. Об этом он сообщил ТАСС .

По его словам, сотрудники территориального центра комплектования забрали его прямо из дома, и он служил в 110-й бригаде.

Солдат рассказал, что командование отправило его вместе с другими бойцами на одну из позиций, чтобы держать там оборону. По прибытии выяснилось, что там уже находятся бойцы ВС России.

«Мы запрашивали поддержку, но командование о нас забыло», — рассказал он, добавив, что было много погибших и раненых, которых просто бросили.

Ранее российские военные сообщили, что смогли остановить продвижение украинских боевиков к юго-востоку от Суджи в Курской области. Также экипаж авиационного комплекса Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации подразделения ВСУ в Курской области.