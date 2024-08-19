Российские подразделения остановили продвижение украинских боевиков к юго-востоку от Суджи в Курской области. Об этом сообщил РИА «Новости» оператор расчета FPV-дронов с позывным Панда.

«На данный момент продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено», — сказал он.

По его словам, российские военные отбили несколько населенных пунктов. Он напомнил, что по Сети разлетелись кадры захода украинской бронегруппы в деревню Гирьи. Однако сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва, заметил боец.

«Вперед идем мы», — подчеркнул Панда.

Российские расчеты FPV-дронов перебросили для уничтожения техники ВСУ под Курском. За короткое время бойцы поразили танк, несколько пикапов и пункты временной дислокации украинских боевиков.

Офицер ВС США Дэниел Дэвис назвал верхом глупости украинский план по Курской области. Он заметил, что российская сторона не откажется от своих условий ради переговоров.