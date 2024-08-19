Российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи

Фото: РИА «Новости»

Российские подразделения остановили продвижение украинских боевиков к юго-востоку от Суджи в Курской области. Об этом сообщил РИА «Новости» оператор расчета FPV-дронов с позывным Панда.

«На данный момент продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено», — сказал он.

По его словам, российские военные отбили несколько населенных пунктов. Он напомнил, что по Сети разлетелись кадры захода украинской бронегруппы в деревню Гирьи. Однако сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва, заметил боец.

«Вперед идем мы», — подчеркнул Панда.

Российские расчеты FPV-дронов перебросили для уничтожения техники ВСУ под Курском. За короткое время бойцы поразили танк, несколько пикапов и пункты временной дислокации украинских боевиков.

Офицер ВС США Дэниел Дэвис назвал верхом глупости украинский план по Курской области. Он заметил, что российская сторона не откажется от своих условий ради переговоров.

Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

Военный призыв вернется в Хорватию. Европа готовится к войне?

Гоночные велосипеды не устояли перед хакерами. Жизни спортсменов теперь под угрозой?

Олигархия и обезжиривание. Харрис нашла способ нажиться на бедных американцах

Самурай ушел, не прощаясь. Ален Делон — одинокий до конца

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте