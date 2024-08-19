Су-34 сбросил ФАБ-500, уничтожив технику и бойцов ВСУ под Курском

Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС России ударил по пункту временной дислокации подразделения ВСУ и его бронетехнике в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Экипаж истребителя-бомбардировщика ночью сбросил на вражеские позиции модернизированные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции ФАБ-500. Летчики нанесли удар по разведанным целям.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — уточнили в оборонном ведомстве.

Видеоролик, на котором истребитель взлетает и бомбит месторасположение противника, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что его бойцы отбили несколько волн наступления украинских военных в Курской области. Он добавил, что это произошло почти на всех участках одновременно.