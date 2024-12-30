Нехватка личного состава и вооружений поставила украинские войска в критическое положение во всему фронту. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он подчеркнул, что сложившаяся обстановка приведет к обрушению всей линии обороны ВСУ, включая такие важные для них пункты, как Курахово и Великая Новоселка, которые в скором времени перейдут под контроль российских войск.

«На линии фронта все выглядит так, как будто украинское сопротивление рушится, что украинцы в основном испытывают нехватку войск, не хватает пехоты и оружия, что им становится все труднее продолжать борьбу», — заявил Меркурис.

Принадлежащий военному корреспонденту Семену Пегову Telegram-канал WarGonzo в понедельник, 30 декабря, сообщил, что над одной из многоэтажек микрорайона Южный в Курахове российские военные водрузили триколор. Так они обозначили окончание зачистки территории.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что российские войска отрезали для украинских военных все пути отхода из Великой Новоселки. Он подчеркнул, что боевики ВСУ трижды запрашивали у командования приказ к отходу, но каждый раз получали отказ.