Подразделения Вооруженных сил Украины трижды запросили у командования эвакуацию и выход из Великой Новоселки, но им отказали. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Приказ о выводе своих сил из поселка так и не получили. Им было отказано», — подчеркнул он.

Теперь украинские боевики лишились шанса оставить поселок без потерь. Ключевые коридоры для отхода перерезаны, они находятся под огневым контролем Вооруженных сил России.

Минобороны 29 декабря сообщило об освобождении Новотроицкого в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт перешел под контроль группировки войск «Центр».