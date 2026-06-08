Российские военные используют громкоговорители, чтобы призвать противника сдаться, через них транслируют невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Нерпа, его цитирует ТАСС .

По словам бойца, помимо штурмовых действий полк агитирует украинских военных по другую сторону фронта. Им перебрасывают листовки, начали активно применять громкоговорители.

«Используем для этого невыполненные обещания Зеленского», — уточнил Нерпа.

Он сообщил, что штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й Печенгской дивизии установили контроль над селом Волоховка в Волчанском районе Харьковской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что за предыдущую неделю российская армия заняла еще три населенных пункта в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Донецкая Народная Республика освобождена на 85%.