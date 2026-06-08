Украинским военным напомнили о невыполненных обещаниях Зеленского и предложили сдаться
Российские военные напомнили ВСУ о невыполненных обещаниях Зеленского
Российские военные используют громкоговорители, чтобы призвать противника сдаться, через них транслируют невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Нерпа, его цитирует ТАСС.
По словам бойца, помимо штурмовых действий полк агитирует украинских военных по другую сторону фронта. Им перебрасывают листовки, начали активно применять громкоговорители.
«Используем для этого невыполненные обещания Зеленского», — уточнил Нерпа.
Он сообщил, что штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й Печенгской дивизии установили контроль над селом Волоховка в Волчанском районе Харьковской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что за предыдущую неделю российская армия заняла еще три населенных пункта в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Донецкая Народная Республика освобождена на 85%.