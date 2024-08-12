Оперативники ФСБ задержали военнослужащего ВСУ на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Националиста поймали на территории Беловского района, речь идет про военнослужащего 80-й бригады ВСУ.

В ходе допроса солдат признался, что командование в случае попыток сопротивления приказало им расстреливать местных жителей. По его словам, сослуживцы занимались мародерством и забирали с собой все, что могли. Боевик также отметил, что ВСУ преследовали цель дойти до Курска и Белгорода.

Ранее стало известно, что российские военные усилили наступательные действия в ДНР после атаки украинской армии на приграничные районы Курской области.

Глава Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявлял, что для ВСУ наступление на Курскую область станет фатальным и обвалит налаженную систему обороны.