Пленный ВСУ рассказал, зачем украинские диверсанты зашли в Курскую область

Shot: солдаты ВСУ зашли в Курскую область, чтобы снять видео для командования

Пленный украинский военный рассказал, какую задачу поставило командование ВСУ в рамках атаки на Курскую область. Видео с боевиком опубликовал Telegram-канал Shot .

«Задача — занять позиции и сделать несколько видеороликов для командования», — заявил украинец.

По его словам, после захода солдатов ВСУ на территорию Курской области, на них полетели артиллерийские снаряды. Когда украинские боевики попытались эвакуироваться, их начали преследовать российские дроны.

Пленный подчеркнул, что серьезных задач перед украинскими подразделениями не стояло. Главной целью были видеоролики для командования.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым заявил, что диверсанты Украины пытались прорваться на территорию Курской области, чтобы подняться в лице западных кураторов. Он назвал операцию ВСУ пиар-акцией для отвлечения украинского населения, которое постоянно видит, что российские войска освобождают все больше территорий.