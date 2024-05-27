Малоразмерный воздушный шар уничтожили в Московской области

Системы противовоздушной обороны уничтожили малоразмерный воздушный шар в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Объект ликвидировали около 21:00 по московскому времени, добавили в ведомстве.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в Балашихе средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат. Обломки упали на частный дом, никто не пострадал. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.
Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 13 украинских дронов на территории Орловской и Курской областей. Информации о разрушениях из-за атаки дронов не поступало.