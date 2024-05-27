Обломки БПЛА упали на частный дом в Балашихе

Губернатор Воробьев: средства ПВО сбили дрон в Балашихе

Фото: РИА «Новости»

В микрорайоне Кучино в Балашихе средства противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Обломки дрона упали на частный дом. Находившиеся в здании люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

«С восстановлением дома мы обязательно поможем», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, жители Балашихи могли слышать хлопки. Губернатор призвал население сохранять спокойствие, на месте ЧП работают все службы.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что около 21:00 системы ПВО в Подмосковье уничтожили малоразмерный воздушный шар.

Накануне стало известно, что средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.

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