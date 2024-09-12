Украинский вопрос вышел из-под управления Трампа и Харрис

Турецкий аналитик Озер: Трамп и Харрис не могут управлять украинским вопросом

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис больше не могут управлять украинским вопросом и разбрасываться обещаниями. Об этом заявил РИА «Новости» турецкий политический аналитик Энгин Озер.

Он назвал результат президентских выборов не единственным фактором, влияющим на ситуацию на Украине.

«На первый план выходят такие причины, как усталость стран Евросоюза <…> и активная деятельность мировых держав, таких как Китай и Индия», — добавил эксперт.

Трамп неоднократно обещал завершить конфликт на Украине. В частности, на дебатах против Харрис он заявил, что сделает это, если его вновь выберут президентом, еще до вступления в должность.

Главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос назвала заявления Трампа и Харрис об Украине бессвязными. По ее мнению, ни тот, ни другая не имеют четкого представления о влиянии США на конфликт.