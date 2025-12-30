Позиции украинской армии на линии соприкосновения серьезно осложняются из-за увеличения участков боев и недостатка стратегических резервов. Об этом «Украинской правде» заявил волонтер Тарас Чмут.

«Мобилизация падает, количество резервов не увеличивается. Есть вопрос потерь, не только погибшие, но и санитарные потери. Люди увольняются по разным законным причинам», — объяснил он.

Чмут выразил уверенность, что российские военные смогут найти слабый участок в обороне ВСУ и выйдут на оперативное пространство.

«Как результат, мы движемся не в положительную для себя сторону на поле боя. Никто не хочет докладывать плохие новости. Все хотят жить в иллюзии победы», — добавил украинский волонтер.

Ранее в 57-й и 58-й мотопехотных бригадах ВСУ зафиксировали катастрофическую нехватку живой силы. На этом фоне Верховная рада рассмотрит возможность открытия ТЦК в селах и поселках.