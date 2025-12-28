Верховная рада Украины обсудит законопроект об открытии территориальных центров комплектования в селах и поселках. Информация об этом указана на сайте парламента.

«Реализация проекта позволит повысить эффективность деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки и обеспечить надлежащие условия для исполнения заданий по призыву граждан на военную службу», — говорится в проекте документа.

В последнее время Украина испытывает дефицит кадров в ВСУ. Из-за этого сотрудники военкоматов часто насильственно задерживают мужчин для мобилизации. Такие действия вызывают скандалы и протесты.

В интернете много видео, на которых видно, как военкомы увозят мужчин. Иногда они применяют к задержанным силу, в том числе избивают их.

Мужчины призывного возраста стараются избежать призыва. Они нелегально покидают страну, поджигают военкоматы или прячутся дома, не выходя на улицу.

В середине декабря на Украине произошло очередное нападение на сотрудника ТЦК. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев отметил, что подобные случаи участились из-за насильственной мобилизации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что украинским силовикам поставили задачу «закрутить гайки» и в начале года раздать более двух миллионов повесток.