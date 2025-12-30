В 57-й и 58-й мотопехотных бригадах ВСУ начался критический дефицит солдат. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«Из-за катастрофического некомплекта в 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригадах для активных действий командование ВСУ продолжает задействовать подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны», — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что командиру украинской бригады приказали вернуть потерянные позиции любым способом, даже если заплатить придется жизнями большинства солдат. Речь идет о территории в лесном массиве недалеко от села Лиман в Харьковской области.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что число украинских солдат, потерявших конечности, приблизилось к 10 тысячам. Однако далеко не все лишились рук и ног на поле боя. Каждый четвертый стал инвалидом из-за ошибки при оказании первой помощи.