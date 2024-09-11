Украинский волонтер назвал глупым сохранившего ему жизнь бойца ВС РФ

Украинский волонтер Даниил Захарченко рассказал в соцсетях, как российский военный отпустил его живым во время эвакуации жителей Украинска, причем назвал бойца одновременно адекватным и глупым. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

«Во время эвакуации жителей Украинска встречается с одним бойцом ВС РФ, вооруженным автоматом и милосердием. Мямлит, что сам из группы эвакуации, и получает гарантию безопасности плюс разрешение уехать», — уточнил канал.

При этом ранее Захарченко снял на камеру погибшего русского солдата, глумился над ним, оскорблял и передавал привет его девчатам. После встречи в Украинске с бойцом ВС РФ, сохранившим ему жизнь, он назвал того глупым лишь потому, что он шел на него без брони, не убил, а отпустил вместе с эвакуируемыми женщинами.

Ранее жительница Курской области рассказала, что украинские боевики убивали стариков и детей. По ее словам, в ее селе все трупами усыпано.