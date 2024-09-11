«Трупами все усыпано». Жительница Курской области рассказала о жестокости ВСУ

Жительница Курской области Галина: бойцы ВСУ не щадят ни стариков, ни детей

Напавшие на Курскую область украинские боевики не щадят ни стариков, ни детей. Об этом РИА «Новости» рассказала эвакуированная из села Гончаровка в Суджанском районе местная жительница Галина.

Она сообщила, что волонтеры до сих пор вывозят людей из населенного пункта. По их словам, в селе очень много убитых.

«Убивают, не щадя и молодых, и старых, и детей. Всех убивают, [волонтеры] говорят, там трупами все усыпано», — сказала женщина.

Представители СК РФ зафиксировали слова беженки. По ним проведут необходимые следственные мероприятия.

Ранее пожилые супруги из курского села рассказали, как более двух недель прятались в подвале после нападения ВСУ. После спасения пенсионеры подарили российским военным свой автомобиль.