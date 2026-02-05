Украинский военный призвал ВСУ выиграть время в ожидании решающего момента

Боевик с позывным Дипломат призвал ВСУ оттянуть время для решающего момента

Ключевой задачей украинской армии сейчас является оттягивание времени в ожидании решающего момента на фронте. Об этом в интервью телеканалу ТСН заявил украинский военнослужащий с позывным Дипломат.

«Нам нужно держать оборону, запастись терпением и понимать: если мы сейчас не удержимся, и они придут — не будет ничего», — сказал боец.

Дипломат подчеркнул, что украинским солдатам нужно ценить имеющееся, а не надеяться на большее. Он добавил, что слишком много людей уже погибли ради существующей относительной безопасности.

Также он призвал украинцев готовиться к худшему, но надеяться на лучшее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт может закончиться меньше чем через год. По его словам, для страны он носит «экзистенциальный характер».