Конфликт на Украине может закончиться меньше чем через год. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в интервью France 2 .

По его словам, для страны конфликт носит «экзистенциальный характер», так как речь идет о независимости. Противостояние необходимо завершить дипломатическим путем, считает Зеленский.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут менее чем через год», — отметил президент.

Ранее украинский лидер заявил, что его российский коллега Владимир Путин боится только президента США Дональда Трампа. Американский лидер понимает, что якобы владеет экономическими, военными и санкционными рычагами давления на Россию.