Украинский цех по сборке дронов-камикадзе нашли в Дзержинске

После разгрома одной из позиций ВСУ в Дзержинске российские военные обнаружили цех по сборке дронов-камикадзе. Подробностями операции в беседе с РИА «Новости» поделился штурмовик 51-й армии с позывным Каскад.

По словам солдата, помещение цеха оборудовали на территории стадиона. Там же ВСУ открыли военкомат, где хранили запасы воды, провизии и военной формы. Кроме того, сотрудники ТЦК насильно привозили туда мобилизованных мужчин.

«Нам попался цех по сборке FPV. Кустарный цех, собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же и летали», — отметил Каскад.

Он предположил, что украинские боевики в сборке делали упор на большие ударные дроны, чья нагрузка достигает до восьми килограммов за-за больших винтов.

Каскад добавил, что военнослужащие подробно не успели рассмотреть цех, его пришлось сразу же ликвидировать из-за постоянного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС России нанесли мощный удар по заводу «Антонов» в Киеве. Последние два года на предприятии собирали беспилотные летательные объекты для ВСУ.