Появились фото пожаров после атаки на завод «Антонов» в Киеве

Российские военнослужащие поразили беспилотниками завод «Антонов» в Киеве. После этого вспыхнули сильные пожары, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

«В Святошинском районе Киева дроны ударили в промышленное предприятие. Пострадали три склада», — отметили в публикации.

Спутниковую схему удара по заводу госпредприятия опубликовали в Telegram-канале «Изнанка». На кадрах НАСА показали комплекс зданий предприятия, на котором, предположительно, обозначены пораженные объекты.

Завод «Антонов» является дочерним предприятием «Укроборонпрома». С осени 2023 года на нем начали активно производить беспилотные летательные объекты.

Военкор Евгений Лисицын ранее сообщил, что ВС России ударили «Геранями» по украинскому заводу. Также под обстрел попало здание бывшего НИИ электромеханических приборов.

Несколько дней назад ВС России нанесли удар по одному из главных производственных объектов Украины по созданию боеприпасов в Сумской области. Предприятие уничтожили полностью.