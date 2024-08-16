Потери ВСУ в Курской области превысили 2800 боевиков

Минобороны: ВСУ в Курской области потеряли до 2860 боевиков и 41 танк

За время боевых действий в Курской области украинские военные потеряли до 2860 человек, 41 танк и 40 бронетранспортеров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 220 боевиков, четыре танка, восемь бронетранспортеров, семь боевых бронемашин, семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии.

Удалось отразить несколько атак штурмовых групп противника, нанести поражение скоплениям живой силы и техники в районе нескольких населенных пунктов и уничтожить диверсантов, пытавшихся проникнуть вглубь территории России.

Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки войск «Север» не позволили резервам украинских боевиков подойти в Курскую область.