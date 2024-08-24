Украинский спецназ и НАТО разгромили на острове Змеиный

ВО: истребители Су-57 ударили по спецназу ВСУ и НАТО на острове Змеиный

Фото: РИА «Новости»

Российская авиация разнесла спецназ ВСУ и военных НАТО на острове Змеиный. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«По предварительной информации, сегодня ночью истребителями ВКС России нанесен мощный удар по группе украинского спецназа и западных наемников на острове Змеиный в Черном море», — написали авторы публикации.

Под удар попал десант, состоящий из кадровых военных Сил специальных операций НАТО, которые были на скоростных катерах и работали с базы в Румынии.

Ранее российские бойцы сбросили бомбы ФАБ-500 на украинских солдат и их бронетехнику в Курской области. Истребитель ударил по противнику ночью.

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