Российские военные ударили по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 сбросил на позиции ВСУ под Курском бомбы ФАБ-500

Российский истребитель Су-34 ударил бомбами ФАБ-500 по живой силе и бронетехнике украинских боевиков в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — указали в оборонном ведомстве.

Истребитель ударил по разведанным укрепленным целям противника. Для этого российский экипаж использовал модернизированные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Разведка сообщила летчикам об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники Вооруженных сил Украины. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Также российские морпехи уничтожили оборонительные позиции украинских боевиков под Курском. Накануне морские пехотинцы Черноморского флота взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ в районе деревни Спальное.