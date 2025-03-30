Узнав о приближении российских подразделений, военнослужащий Вооруженных сил Украины в ДНР бросил заложников и уехал на детском велосипеде. Об этом РИА «Новости» рассказала одна из его пленниц.

Боевик схватил мирных жителей Новооленовки и уже навел на них прицел. Одну из женщин он хотел забрать, чтобы она готовила ему еду. Но потом, по словам местной жительницы, он узнал о приближении Вооруженных сил России и пустился в бега.

«Когда русские уже начали подходить, он это, видимо, чувствовал. Он на детский велосипед сел и уехал. Мы его не видели больше», — сказала она.

Группировка войск «Центр» освободила Новооленовку в начале января одновременно с Новотроицким. Подразделения 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады зашли в тыл противника, отрезали гарнизон ВСУ от остальных сил и заминировали пути отхода.