Российский флаг появился над освобожденным селом Новооленовка в ДНР

В ведомстве сообщили, что первыми на место отправились подразделения 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которые зашли в тыл украинских боевиков и отрезали гарнизон ВСУ от основных сил.

Разведчики установили мины и заграждения, на которых подорвались вражеская техника и личный состав противника во время бегства с поля боя. Командир роты Валерий пояснил, что разведчики передвигались по ночам.

«Вылазками доставляли мины. Погодные условия позволяли, были дожди и туман. Погода как раз для наших продвижений», — пояснил он.

По словам военного, на счету его роты четыре единицы подорванной бронетехники и одна легковушка украинских боевиков.

Когда противник оказался полностью дезориентирован, вперед вышли военные 80-го танкового полка группировки «Центр». Малыми группами они провели штурм села, а после окончательной зачистки Новооленовки установили российский триколор на одном из зданий.

Ранее Минобороны показало кадры из освобожденного села, над которым появился российский флаг. В ведомстве подчеркнули, что войска группировки «Центр» после взятия Новооленовки под контроль продвинулись дальше для освобождения Донецкой Народной Республики.