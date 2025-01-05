«Трагедия и абсурд». В Раде оценили обстановку на фронте для ВСУ

Вооруженные силы России за день успевают продвинуться вперед на десятки километров. Поэтому для Украины на линии фронта сложилась катастрофическая ситуация, рассказала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Россияне берут под контроль наши полезные ископаемые, захватывают заброшенные фортификации, которые удобны преимущественно для них. Политическое руководство это устраивает, как вижу. Трагедия и абсурд», — написала она.

Безуглая назвала виновным в успешном продвижении ВС России украинское военное командование. По ее словам, генералы ВСУ пытаются скрыть неудачи, к тому же, их устраивает такая ситуация. При этом обычные украинцы уже не могут это все терпеть, резюмировала депутат.

Сейчас российские войска продолжают постепенно приближаться к Купянску в Харьковской области, в окружении могут попасть сразу несколько сел. Также бойцы группировки «Центр» освободили село Новооленовка в Донецкой Народной Республике.